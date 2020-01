Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, participa cu portretele a doi supravietuitori ai Holocaustului ca parte a unei expozitii pentru a comemora 75 de ani de la eliberarea celui mai mare lagar de exterminare nazist, Auschwitz-Birkenau, relateaza EFE. Fotografiile realizate de sotia printului William si care vor fi incluse in cele 75 de imagini ce vor fi prezentate in urmatoarele luni in Marea Britanie au fost expuse luni, cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, care se marcheaza in fiecare an pe 27 ianuarie. Foto: (c) THE DUCHESS OF CAMBRIDGE HANDOUT/EPA Intr-una…