Stiri pe aceeasi tema

- Sportul este un domeniu pe care majoritatea dintre noi il practicam, insa unii o fac de placere, iar alții o fac deja la un nivel avansat, chiar competițional. Eugen Canceroschi practica sportul inca de cand era copil, iar acum, la varsta de 49 de ani, este un exemplu pentru toți tinerii și este dovada…

- Galeria Art Nouveau din Targu Mureș, aflata pe strada George Enescu nr. 2, va gazdui joi, 17 august, vernisajul expoziției de pictura „Dogma eterna", incepand cu ora 19.00. Expoziția tinerilor Szilagyi Imola și Miholcsa David-Lehel va fi deschisa pana pe 1 septembrie. „Lucrarile lor folosesc impresiile…

- Carmina Cotfas, tanara din Targu Mureș care in anul 2021 obținea titulatura de Miss Univers Romania, a revenit in sediul redacției Zi de Zi pentru a-și reactualiza impresionantul curriculum vitae cu noi detalii privind evoluția ei profesionala și educaționala. In cele ce urmeaza, o vom descoperi impreuna…

- La data de 6 iulie a.c., in jurul orei 01.15, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au depistat un conducator auto, de 27 de ani, care ar fi condus un autovehicul sub influența substanțelor psihoactive, fiind implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, in…

- Jongland cu școala și job-ul sau ca model, Alexia Maria Cazan se pregatește sa devina profesoara, sa pașeasca pe urmele mamei sale. Media sa de 9,99 la finalul anilor de liceu ilustreaza disciplina și dedicarea viitoarei studente care este sefa promotiei 2023 a Colegiului National Pedagogic „Mihai Eminescu"…

- Muzeul de Etnografie si Arta Populara din Targu Mures, care funcționeaza in Palatul Toldalagi, gazduiește zilele acestea colectia etnografica compusa din cele mai „fastuoase" porturi populare din țara noastra, a declarat pentru Agerpres Marius Matei, muzeograf-etnograf la Muzeul Satele Banatene din…

- In cadrul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi la data de 9 iunie, Adina Salaoru, director al Clubului Sportiv Universitar din Targu Mureș, a vorbit despre International Volleyball Camp, un proiect prin care se dorește dezvoltarea excelenței in randul sportivilor și antrenorilor care doresc sa…

- Prin intermediul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi la data de 9 iunie, Adriana Herepean, șefa de promoție al profilului umanist de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mureș cu media generala de 9,97, a vorbit despre rezultatele sale remarcabile in cei patru ani de liceu,…