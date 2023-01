Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte persoane au fost ucise luni in apropiere de San Francisco in doua atacuri armate care par sa fi fost comise de aceeasi persoana. Autoritatile locale au reținut un suspect, noteaza AFP. Ambele atacuri armate au avut loc in ferme apropiate una de cealalta, au precizat posturile locale…

- Cele doua atacuri armate au avut loc in ferme aflate la mica distanța una de cealalta, au precizat posturile locale afiliate la ABC si NBC. Potrivit ABC, o a opta victima este grav ranita. Victimele sunt muncitori agricoli chinezi, a anunțat un ales local, citat de NBC. Arestarea suspectului, numit…

- Cauza problemei aparute la un sistem de alertare a pilotilor, care a amanat sau anulat mii de zboruri in Statele Unite, nu este clara, dar oficialii americani spun ca nu au gasit pana acum nicio dovada a unui eventual atac cibernetic. Pana a avut loc intr-un moment care traditional marcheaza o incetinire…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski merge miercuri la Washington, unde se va intalni cu omologul sau american Joe Biden. Informația a fost confirmata de Casa Alba, care a transmis, intr-un comunicat, ca vizita liderului de la Kiev „demonstreza sprijinul puternic, bipartizan, pentru Ucraina”, transmite…

- Realizarea lui Biden vine in contextul in care președintele se speculeaza daca actualul șef de stat va mai candida pentru un al doilea mandat in Biroul Oval și daca varsta sa inaintata este adecvata funcției, scrie CNN . Președintele iși sarbatorește ziua de naștere la Washington cu un brunch gazduit…

- Decizia celui de-al 45-lea președinte al Statelor Unite, Donald Trump, de a concura pentru revenirea la Casa Alba a fost comentata de actualul șef al statului, Joe Biden, transmite RBC-Ucraina cu referire la Twitter-ul oficial al președintelui. Președintele democrat nu este incintat de ideea fostului…

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca Elon Musk a cumparat o platforma de social media care raspandește minciuni in intreaga lume, lucru „care ne ingrijoreaza pe toți”, transmite Reuters. „Iar acum, despre ceea ce ne ingrijoreaza pe toti: Elon Musk se duce si cumpara o companie care trimite…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii (SUA) , Joe Biden, va participa la conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP27), in Egipt, pe 11 noiembrie, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre.Conferinta „se va baza pe eforturile considerabile pe care Statele Unite le-au…