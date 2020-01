Dublarea alocatiilor se amana cel putin jumatate de an - Guvernul ia decizia azi

Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi un act normativ privind amanarea termenului de aplicare a legii care prevede dublarea alocatiei pentru copii.



"Stiti foarte bine ca saptamana trecuta, dupa analiza pe care am facut-o cu presedintele Romaniei asupra acestui subiect, am anuntat lucrul asta, ca presedintele va promulga si ca noi, desi dorim cresterea alocatiei - de altfel, alocatia a si crescut anul asta ca urmare a legii initiate de colegul nostru Sighiartau, indexata cu rata inflatiei - deci noi ne dorim cresterea alocatiilor, numai ca intrarea in vigoare a legii este ulterioara…