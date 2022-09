Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Gaești a fost lovita de o tragedie greu de imaginat. Ieri, fiul de 4 ani, aflat in grija mamei sale, a cazut intr-o piscina din curtea casei Post-ul GAEȘTI: Dubla tragedie! Mama și fiu, morți la cateva ore distanța apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O moarte teribila a vut loc, miercuri seara, in Gaești, județul Dambovița, acolo unde un baiețel de 5 ani a fost gasit in stare de inconștiența in piscina din curtea casei. Un barbat a sunat la 112 pentru a solicita intervenția medicilor, la fața locului prezentandu-se un echipaj medical. Din pacate,…

- Polițiștii din Gaești, Dambovița, au fost sesizati, miercuri, prin 112, de un barbat ca un copil in varsta de 4 ani este inecat in piscina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Tragedie uriașa pe una dintre cele mai cunoscute plaje din New York, acolo unde trei copilași au fost gasiți morți langa binecunoscuta promenada Coney Island din Brooklyn, de catre polițiști. Alarma a fost data de o ruda ingrijorata de soarta celor mici, iar oamenii legii au inceput rapid cautarile.…

- Cel putin trei persoane au murit si 11 au fost ranite vineri seara in coliziunea dintre un tren de pasageri si un marfar in nord-estul Croatiei, a informat premierul Andrej Plenkovic, potrivit Agerpres. Opt dintre cei 11 raniti sunt cetateni straini si toti au fost transportati la spitale din orasele…

- La data de 4 august a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitați Economice Dambovița au efectuat 20 de percheziții domiciliare, Post-ul GAEȘTI: Evaziune fiscala de aproape 10 milioane de lei, cu fier vechi.…

- Intervenție in cazul unui accident rutier rutier un mun. Targoviste, șos. Gaesti. Acționeaza Detasamentul Targoviste cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD. La locul accidentului pompierii au gasit Post-ul Accident in Municipiul Targoviște! O mașina s-a rasturnat! apare prima data in…