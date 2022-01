Dublă premieră la Spitalul Militar ”Carol Davila”: Prelevare de cord și prelevare multi-organ și multi-țesut Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” (SUUMC) anunța ca a realizat prima prelevare de cord din istoria sa medicala in Programul Național de transplant, procedura care s-a derulat in cadrul protocolului de prelevare multi-organ si multi-tesut. Potrivit SUUMC, donatorul a fost o pacienta internata in stare critica in ATI, varsta de 20 de ani, declarata in moarte cerebrala pe baza diagosticelor formulate de o echipa medicala multidisciplinara, conform protocoalelor naționale in vigoare. Discuțiile cu familia in vederea obținerii acceptului pentru donarea de organe au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

