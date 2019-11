Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a facut, ieri, declarații halucinante la emisiunea Controverse de la B1, realizata de Andrei Badin, susținand ca gruparea interlopa condusa de Lucian Boncu, prietenul de chefuri al lui Ioan Nasleu, nu reprezinta un pericol public. Asta in condițiile in care judecatorii…

- Curtea de Apel Timișoara a judecat azi contestațiile la decizia de arest preventiv depuse in dosarul in care șapte membri au gruparii interlope conduse de Lucian Boncu sunt acuzați de fapte violente. Curtea de Apel a repsins toate cele șapte contestații, astfel ca Lucian Boncu, Alin Oița, Ion Stepanescu,…

- In timpul maratoanelor de consumat cocaina, organizate de liderul gruparii Lucian Boncu in apartamentul sau din Giroc, anchetatorii DIICOT au inregistrat mai multe discuții care dezvaluie modul in care se regleaza lucrurile in lumea interlopa. Va reamintim, ca in urma probelor stranse de ofițerii antidrog,…

- Paul Ștefan este unul dintre oamenii de baza ai gruparii de crima organizata condusa de Lucian Boncu și, pana sa fie arestat de doua ori in 48 de ore, a fost unul dintre cei mai apropiați de Ioan Nasleu, actualul șef de la Piețe SA, fost consilier personal al edilului Timișoarei. Aproape de fiecare…

- DIICOT Timișoara a dat, astazi, o noua lovitura devastatoare gruparii interlope condusa de Lucian Boncu. In timp ce la Tribunalul Timiș a inceput judecarea solicitarii de arestare a celor noua membrii ai gruparii pentru trafic de cocaina, procurorii anti-mafia au declanșat o noua acțiune de proporții.…

- DIICOT Timișoara a dat, astazi, o noua lovitura devastatoare gruparii interlope condusa de Lucian Boncu. In timp ce la Tribunalul Timiș a inceput judecarea solicitarii de arestare a celor noua membrii ai gruparii pentru trafic de cocaina, procurorii anti-mafia au declanșat o noua acțiune de proporții.…

- "Tribunalul admite propunerea (procurorilor . n.r.). Dispune arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile a inculpatului Titis George Cosmin", arata solutia pe scurt a Tribunalului Timis. O tanara de 20 de ani din judetul Hunedoara a fost injunghiata mortal, vineri seara, in parcul…

- Atacul s-a petrecut in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 23, pe strada Luceafarul din Timișoara. Cei doi tineri au ieșit de la serviciu, iar tanarul de 35 de ani a fost urmarit pana intr-o stație STPT de colegul sau in varsta de 29 de ani. Cel mai tanar a scos un briceag și l-a injunghiat…