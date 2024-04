Omul de afaceri turc, suspect in cazul uciderii Mirelei, tanara tranșata și aruncata langa A1, a fost reținut! In casa acestuia au fost gasite urme de sange dar și alte probe importante. Percheziția acasa la el a ținut peste 14 ore. Ce au gasit criminalistii La percheziții, criminaliștii au gasit probe care sa contureze ideea […] The post Ce decizie au luat procurorii in privinta turcului suspectat ca a ucis o femeie și i-a aruncat trupul, dupa ce i-au perchizitionat casa 14 ore first appeared on Ziarul National .