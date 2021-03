Stiri pe aceeasi tema

- Bibi și Antonio Pican formeaza un cuplu de aproape doi ani. Aflați in vacanța in Dubai, acesta a decis sa o surprinda pe artista și sa o ceara in casatorie fix langa Burj Khalifa. View this post on Instagram A post shared by BiBi (@bibi.official) Bibi are 18 ani și are deja cateva... View Article

- Bibi și Antonio Pican formeaza un cuplu de aproape doi ani. Aflați in vacanța in Dubai, acesta a decis sa o surprinda pe artista și sa o ceara in casatorie fix langa Burj Khalifa. View this post on Instagram A post shared by BiBi (@bibi.official) Bibi are 18 ani și are deja cateva... View Article

- Criza prin care trece FC Liverpool se acutizeaza. Campioana a fost invinsa pe teren propriu de codașa Burnley cu 1 la 0, intr-un meci din etapa a 18-a. Pentru cormorani este al 4-lea meci consecutiv din Premier League fara gol marcat și al 5-lea la rand fara victorie. FC Liverpool este acum pe locul…

- Joe Biden a fost investit al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Momentul a fost marcat și prin schimbarea site-ului Casei Albe, dar și a paginii de Facebook oficiale. Joe Biden a facut azi și prima postare pe Twitter in calitate de presedinte. Contul oficial @POTUS este cel sub care comunica…

- Cele mai așteptate filme ale anului seeee… mai lasa așteptate o vreme. O noua serie de producții programate pentru lansarea in cinematografe in februarie, martie sau aprilie sunt amanate sau vandute serviciilor de streaming. „Morbius” trebuia sa apara pe 19 martie, dar va debuta pe 8 octombrie. Filmul…

- Scapi de carantina, daca te intorci dintr-o zona galbena, dar te-ai vaccinat cu a doua doza și au trecut 10 zile de la imunizare. In plus, daca ai fost contactul unui pacient pozitiv, poți sa ieși din carantina in ziua a 10-a, daca nu ai simptome și faci un test in a 8-a zi, iar... View Article

- Pe unde mai pleaca romanii in strainatate, in vacanța de sarbatori? Ei bine, mulți au optat pentru destinații ca Zanzibar, Maldive, Egipt, Dubai sau Turcia. Partea interesanta e ca unii iși pot plati vacantele si in 12 rate, cu dobanda zero, spune o agenție de turism care se ocupa de tot ceea ce trebuie…

- Pe unde mai pleaca romanii in strainatate, in vacanța de sarbatori? Ei bine, mulți au optat pentru destinații ca Zanzibar, Maldive, Egipt, Dubai sau Turcia. Partea interesanta e ca unii iși pot plati vacantele si in 12 rate, cu dobanda zero, spune o agenție de turism care se ocupa de tot ceea ce trebuie…