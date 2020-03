Platforma nationala de pregatire in situatii de urgenta - "Fii pregatit" (fiipregatit.ro) -, sursa de informatii despre masurile de siguranta si reactie in caz de dezastru, a fost updatata pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani inclusiv in contextul confirmarii noului coronavirus, pe teritoriul tarii, informeaza joi DSU.



"In ultimii ani suntem martorii unei intensificari a situatiilor de urgenta de tot felul, atat pe plan international, cat si pe plan local. In astfel de situatii limita cateva secunde pot schimba totul, iar reactia rapida si educata a celor afectati este esentiala…