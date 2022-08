Stiri pe aceeasi tema

- Un bagaj suspect a fost observat la Direcția de Finanțe Publice Ilfov. Geniștii au intervenit de urgența și in aceste momente verifica pachetul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Patru focare de COVID au aparut in doua spitale din judetul Timiș, fiind vorba despre 25 de persoane infectate. Potrivit Directiei de Sanatate Publica Timis, 4 focare COVID-19 sunt active și se afla in supraveghere epidemiologica in acest moment. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un tribunal italian sesizat de o persoana care se opune vaccinarii anti-COVID a dispus analiza in laborator a vaccinurilor pe baza de ARN mesager (ARNm), a declarat sambata avocata reclamantului, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Probabil ca saptamana viitoare ne vom afla in jurul cifrei de 70.000 de cazuri Covid-19 a spus marți ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, imtr-o conferința de presa la minister. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a anuntat, luni, ca a fost declarat focar COVID-19 activ la un hotel din Buzias, unde au fost depistate sase cazuri de infectari cu virusul SARS-CoV-2, toate provenind din randul beneficiarilor, potrivit Agerpres.Focarul se afla sub supraveghere epidemiologica.…

- Numarul de paturi COVID va fi suplimentat in spitalele din judetul Constanta, incepand cu 22 iulie, numarul acestora fiind de 157, a informat, miercuri, Institutia Prefectului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat joi ca a identificat reactii alergice severe ca potentiale efecte secundare ale vaccinului anti-COVID-19 de la compania Novavax, informeaza Reuters, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Abia ieșit dintr-un blocaj dureros de 2 luni, Shanghai este din nou in alerta maxima. Incearca sa izoleze infecțiile COVID legate de serviciile de karaoke care au loc ilegal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…