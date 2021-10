DSP Iași a suplimentat numărul de echipe care se deplasează în teritoriu pentru testare COVID-19 Ca urmare a raspandirii fara precedent a infecției cu noul coronavirus, numarul de persoane simptomatice care solicita testari la domiciliu a depașit o medie de 600 de cazuri pe zi. Data fiind situația extrem de grava cu care se confrunta județul Iași, Direcția de Sanatate Publica Iași a suplimentat numarul de echipe care se deplaseaza in teritoriu, de la 10 la 17, cu sprijinul altor instituții, care au pus la dispoziție mașini. Cu toate acestea, solicitarile foarte multe din ultima perioada ingreuneaza acoperirea in timpul cel mai scurt a intregii arii de activitate. „In consecința, dorim sa… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul creșterii tot mai agresive a numarului de infectari cu COVID-19 și al suprasolicitarii spitalelor din Iași, dr. Vasile Cepoi, directorul Direcției de Sanatate Publica Iași, arata ca spitalul modular de la Lețcani, preluat acum de ISU, va fi gata la inceputul saptamanii viitoare. Atunci urmeaza…

- Cinci angajați ai Direcției de Asistența Sociala și Protecția Copilului din Iași din Iași au fost confirmați cu COVID-19. Directia de Sanatate Publica Iași informeaza cu privire la apariția unui nou...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, decizia a fost luata de catre Consiliul de Administratie al scolii in urma anchetei epidemiologice realizate de catre Directia pentru Sanatate Publica Iasi. „Din informatiile transmise in aceasta dimineata la Colegiul National «Mihai Eminescu»,…

- Conform declarațiilor dr. Vasile Cepoi, directorul Direcției de Sanatate Publica Iași, de ieri au fost facute operaționale inca 30 de paturi la Spitalul CFR pentru bolnavii de COVID-19. Astazi au mai fost pregatite 12 paturi la spitalul Harlau, iar de luni alte 20 de paturi la spitalul Pașcani. „In…

- Din cauza descoperirii unor cazuri de COVID, cursurile au fost suspendate la gradinita "Cuvioasa Parascheva" din Iasi. Redam hotararea. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi, constituit prin Ordinul nr. 241/17.06.2021 al Prefectului judetului Iasi, intrunit in sedinta extraordinara in data…

- Direcția de Sanatate Publica din Iași a anuntat sambata depistarea unui focar la Institutul Regional de Oncologie, iar duminica a anuntat descoperirea unor noi cazuri dupa investigatii suplimentare realizate in cadrul unei anchete epidemiologice, potrivit Ziarul de Iași. Trei angajați și trei pacienți…

- 242 buzoieni s-au testat in ultimele 24 de ore, fara a fi descoperit vreun caz nou de infecție cu noul Coronavirus, comunica Direcția de Sanatate Publica. In acest moment, 900 buzoieni se afla in carantina la domiciliu și alți 9 in izolare la domiciliu. Articolul COVID-19 / Niciun caz nou de infectare…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau nu s-au confirmat cazuri noi de infectare cu noul coronavirus (COVID-19). Potrivit raportarii DSP, nicio persoana nu mai era izolata la domiciliu luni, insa 378 erau in carantina. De asemenea, toate paturile ATI…