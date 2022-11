Drumul singurului portavion al Rusiei spre mare este pavat cu „surprize”. Când se va termina modenizarea bătrânului Amiral Kuznețov Singurul crucișator portavion al Floei de Nord a Federației Ruse, Amiral Kuznețov, ar putea sa revina pe mare in primul trimestru al anului 2024, dupa mai bine de șapte ani de reparații și mondernizari, noteaza Naval News , care citeaza agenția rusa de presa TASS. Lucrarile de reparare și modernizare a portavionului se desfașoara conform planului, susține Alexei Rahmanov, directorul general al United Shipbuilding Corporation (USC), care se ocupa cu reprații navale, In luna iunie, termenul de livrare era 2023, dar a fost amanat din cauza unor defecțiuni descoperite in timpul lucrarilor. „Lucrarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

