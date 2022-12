Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat luni la Bruxelles ca Ucraina a instiintat Ungaria ca nu doreste sa negocieze cu aceasta un ajutor financiar care sa-i fie oferit de Budapesta in afara pachetului de asistenta financiara de 18 miliarde de euro propus de Comisia Europeana, relateaza…

- In cadrul politicii bunului-simț și a unei atitudini pragmatice, Ungaria și Iranul lucreaza la dezvoltarea relațiilor economice bilaterale, care pot contribui la revenirea cat mai curand posibil a Teheranului la o cooperare pașnica in cadrul comunitații internaționale, a declarat Peter Szijjarto,…

- Ungaria are un interes intemeiat in mentinerea parteneriatului strategic cu Romania, care este esential pentru evitarea recesiunii, pentru securitatea energetica si gestionarea valului migrator, a declarat marti ministrul ungar de externe Peter Szijjarto la o conferinta de presa la Budapesta dupa…

- Ungaria a convenit cu Gazprom sa redirectioneze livrarile de gaze catre Budapesta prin conducta TurkStream si, de asemenea, partile au finalizat conditiile mecanismului de amanare a platilor, a anuntat, miercuri, ministrul de Externe, Peter Szijjarto, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Ungaria a ajuns la un acord final cu Gazprom privind amanarea plaților pentru gazul rusesc, a anunțat miercuri seara ministrul ungar al afacerilor externe și al relațiilor economice externe, Peter Szijjarto, in urma discuțiilor purtate la Moscova cu șeful Gazprom, Alexei Miller. Fii la curent…

- Supravegherea pe strada si in mediul online a atins un nivel fara precedent in China de la venirea la putere in 2012 a presedintelui Xi Jinping, care a combinat tehnologia, legislatia si ideologia pentru a reprima orice amenintare la adresa ordinii sociale, comenteaza AFP. Fii la curent cu…

- Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, i-a transmis joi omologului sau chinez Wang Yi o solicitare din partea Uniunii Europene ca Beijingul sa-si utilizeze influenta pe langa Rusia pentru a opri razboiul in Ucraina, relateaza EFE, scrie AGERPRES.…