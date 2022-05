Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) informeaza ca, joi, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 84.341 de persoane, dintre care 7.608 cetateni ucraineni (in scadere cu 1,2% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.845 de…

- Analizele facute nu ne situeaza in zona de risc din punct de vedere alimentar, a spus joi Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, raspunzand unei intrebari referitoare la riscul unei crize alimentare in Romania. „Atunci cand Banca Mondiala sau foruruile internaționale evalueaza situația o fac la…

- Asta, in conditiile in care Ucraina nu-si poate folosi porturile de la Marea Neagra, blocate din cauza invaziei ruse, pentru a-si vinde cerealele. In acest context, Romania va ajuta ajuta statul vecin, punandu-i la dispozitie infrastructura portului Constanta, dupa cum a anuntat ministrul apararii Nationale,…

- Deși specialiștii preconizeaza o criza alimentara, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a declarat miercuri ca Romania detine suficiente stocuri de alimente, la acest moment nu exista nicio problema in acest sens.Romania se numara printre statele europene care au capacitatea, tara noastra…

- Europa este la un pas de criza alimentara. Razboiul din Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei au afectat economia intregului continent. In țara noastra, prețurile și așa destul de mari au explodat in ultima luna.Majorari de preț s-au inregistrat insa și pe piața energiei. Platim facturi mai mari și alimentam…

- Europa este la un pas de criza alimentara. Razboiul din Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei au afectat economia intregului continent. In țara noastra, prețurile și așa destul de mari au explodat in ultima luna.Majorari de preț s-au inregistrat insa și pe piața energiei. Platim facturi mai mari și alimentam…

- Guvernul ucrainean elaboreaza in prezent un plan privind reluarea exportului de cereale in alte tari pentru a preveni o eventuala criza alimentara la nivel mondial, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, ministrul ucrainean pentru politica agrara si alimentatie, Roman Lescenko, informeaza…

- Chesnoiu a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca agricultura Romaniei a fost supusa in ultimii doi ani unor factori de risc externi. „Agricultura Romaniei a fost supus in ultimii doi ani unori factori de risc externi care s-au manifestat destul de pregnant. Daca 2020 am avut un an agricol…