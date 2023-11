Drumul expres Craiova-Piteşti ar putea fi parcurs fără întrerupere până la finalul anului 2024 Directorul CNAIR, Cristian Pistol, susține ca exista sanse reale ca la finalul anului 2024 cetatenii sa poata parcurge fara intrerupere cei 121 km ai drumului expres Craiova – Pitesti. Cristian Pistol a efectuat o vizita pe șantierul de lucru al drumului expres Craiova-Pitești. In urma vizitei, directorul CNAIR a declarat ca, sunt șanse reale ca drumul sa fie gata. Cu toate acestea, directorul CNAIR atrage atenția asupra mobilizarii de pe santierul variantei ocolitoare Craiova Sud, declarandu-se nemulțumit. ”Am verificat astazi stadiile celor mai importante lucrari de infrastructura rutiera de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

