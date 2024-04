,,Drum lin, nea Popescu!” Maestru la șah, strateg politic redutabil Ion D. Popescu, șef al secției de șah al clubului Gloria Buzau și un strateg de partid recunoscut in mediul politic buzoian, a incetat din viața la varsta de 76 de ani. Vestea trista a fost anunțata de oficialii clubului unde i-a format și condus la performanțe pe copiii de la șah. ,,Cu nemasurata tristețe și durere in suflet anunțam trecerea in neființa a unui om care a insemnat enorm pentru șahul buzoian! Domnul profesor Ion D. Popescu ne-a parasit ieri, dupa o grea suferința, lasand un gol imens in inimile noastre! Intregul personal al clubului SCM Gloria Buzau, unde domnia sa activat atația… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

