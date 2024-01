Stiri pe aceeasi tema

- DJ 108 C intre localitațile Leghia și Aghireșu este momentan blocat, anunța polițiștii clujeni. Din primele date, un autocar cu remorca, care transporta 20 persoane ar fi derapat, remorca ieșind parțial de pe partea carosabila, fara a rezulta victime.„Partea carosabila nu a fost deszapezita, sectorul…

- In aceasta seara, un autocar cu remorca, care transporta 20 de persoane, ar fi derapat, remorca ieșind parțial de pe partea carosabila. Incidentul a fost sesizat, in prima faza, de un alt participant la trafic. In urma cu doua ore, un participant la trafic a postat pe Facebook un mesaj in care anunța…

- URMARI… Chiar daca ninsoarea a incetat in zona, probleme sunt in continuare pe anumite drumuri din județ, intrucat nameții spulberați trebuie inlaturați, in așa fel incat partea carosabila sa fie sigura pentru circulație. Drumul Huși – Albița ramane in continuare inchis vehiculelor de mare tonaj, iar…

- Un autocar a acroșat un autoturism staționat și a derapat in decor. Cauze probabile - neadaptarea vitezei la condițiile de drum și cauciucuri fața uzate The post Un autocar a acroșat un autoturism staționat și a derapat in decor. Cauze probabile – neadaptarea vitezei la condițiile de drum și cauciucuri…

- Un tanar de 20 de ani a ajuns la spital duminica seara, dupa ce mașina in care se afla a intrat in impact cu un stalp de electricitate, in localitatea Paușești-Maglași, județul Valcea. Șoferul avea doar 19 ani Evenimentul s-a soldat cu ranirea unuia din pasageri, dupa ce stalpul de electricitate s-a…

- Accident grav pe drumul ce duce catre Manastirea Berivoi! O tanara in varsta de 20 de ani a murit și alți trei pasageri au fost raniți dupa ce un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile.

- Accident de circulație in aceasta seara, puțin inainte de ora 19:00, pe DN 6, șoseaua care leaga Timișoara de Lugoj, in zona localitații Remetea Mare. „A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara și la fața locului au fost trimise o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de…

- Autoritatile au activat Planul Rosu de interventie dupa ce un autocar cu 40 de persoane s-a rasturnat, duminica, pe drumul E 581, in localitatea Sarbi. Din primele verificari, a rezultat ranirea a 6 persoane, ce urmeaza a fi evaluate medical.