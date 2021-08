Stiri pe aceeasi tema

- A fost emisa autorizatia de construire a unui sens giratoriu modern, de tip turbogiratie, pe soseaua de centura a Bucurestiului, in punctul de intersectie cu Strada Garii Otopeni, a transmis, vineri, ministrul Transporturilor, Catalin Drula.

- Stadiul lucrarilor pe lotul doi al A10 Sebes-Turda este de 90%, in prezent fiind turnat ultimul strat de asfalt, a anuntat, miercuri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "A10 Sebes-Turda - se asterne ultimul strat de asfalt pe Lotul 2. Stadiul lucrarilor: 90%. Lotul…

- Noul terminal Sosiri Externe al Aeroportului Timisoara a fost deschis joi si tot joi a fost semnat contractul pentru constructia unui terminal nou de Plecari Externe, o investitie de 184,4 milioane de lei, care este prevazuta a se finaliza la sfarsitul anului 2023, a anuntat pe Facebook ministrul Transporturilor…

- Centura Orasului Bacau va fi data in folosinta integral in perioada imediat urmatoare, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Astazi am fost intr-o vizita pe ceea ce a fost pana deunazi santierul Centurii Bacau, alaturi de vicepremierul Dan Barna. Ma bucur sa vad…

- Licitatia pentru proiectarea drumului de mare viteza Craiova - Lugoj a fost publicata, marti, pe SICAP, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook.

- Autorizatia de construire pentru ultimii 15 kilometri de drumuri de legatura cu Podul de la Braila a fost emisa, iar la sfarsitul anului viitor podul va fi dat in trafic, a scris vineri ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. …