- Ministrul Transporturilor s-a intalnit in aceasta dimineața cu responsabilii de la Caile Ferate in urma seriei de accidente și intarzieri care s-au inregistrat. Catalin Drula a declarat ca nu se gandește deocamdata la demiterea directorului de la CFR Calatori.

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a fost intrebat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa de la minister, daca il va demite pe șeful CFR Calatori, Ovidiu Vizante, dupa ce acesta a avut o ieșire nervoasa fața de un jurnalist, in urma blocajelor trenurilor de joi. Oficialul din Guvern a spus…

- Ministrul transporturilor pune ca ”o greșeala de moment, o declarație, oricat de nefericita a fost”, nu reprezinta un criterul de evaluare a managementului CFR Calatori. Catalin Drula a facut precizarea vineri, dupa ședința cu șefii cailor ferate, referindu-se la declarațiile directorului CFR Calatori,…

- Intrebat, vineri, daca il va demite pe directorul CFR Calatori, Catalin Drula a declarat: “Principiile pe care functionez si echipa mea functioneaza cat timp sunt aici, sunt pe baza de profesionalism si eficienta. Asta inseamna ca actul de management se judecat asezat, la rece, nu dupa o greseala de…

- Florin Cițu a cerut demiterea directorului CFR SA, Ovidiu Vizante, dupa declarațiile scandaloase la adresa copiilor ținuți 9 ore intr-un tren, dupa ciocnirea a doua marfare. USR-PLUS a facut scut in fața lui Vizante, iar vicepremierul Dan Barna i-a dat peste maini lui Cițu și i-a refuzat cererea.…

- ”Daca premierul ar lucra mai mult la Guvern și mai puțin in campania de partid, am putea face reforme”, a scris Alin Mituța, europarlamentar USR PLUS, pe pagina de Facebook. Reacția sa vine dupa ce premierul Florin Cițu a scris pe aceeași rețea de socializare: „Daca directorul CFR ar…

- Premierul Florin Cițu ii cere ministrului Transporturilor, Catalin Drula sa il demita pe directorul CFR SA, Ovidiu Vizante, spunand ca „daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era...

- Viteza trenurilor de calatori va creste de la 50 km/h. la 120 km/h pe linia Bucuresti – Pitesti, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Adrian Covasnianu, responsabil de domeniul feroviar. CFR Infrastructura lucreaza in regie proprie, cu trenul de lucru intre Bucuresti si Pitesti…