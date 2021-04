Stiri pe aceeasi tema

- ”Saptamana trecuta, coaliția de guvernare a trecut printr-un moment greu. Ce s-a spus atunci, s-a spus. Poate fiecare am exagerat. Nu vreau sa mai redeschidem rani. Am avut discuții și in privat cu premierul, care vor ramane private. Eu sunt un om de echipa și loial cand funcționam ca o echipa. Important…

- Premierul Florin Cîțu nu vrea sa califice declarațiile ministrului Transporturilor Catalin Drula, care l-a numit "zombie politic", și spune ca este vorba despre conștiința și onoarea celor care fac astfel de afirmații.Întrebat miercuri, la Parlament, despre relația sa cu ministrul…

- Florin Citu, prima reactie dupa ce Catalin Drula l-a numit „zombie politic” l Florin Citu a declarat, luni, ca fiecare membru al Guvernului pe care-l conduce va fi evaluat pe baza performantei, „nu pe ceea ce spun ca fac”. De asemenea, premierul le-a transmis partenerilor din coalitie ca „modul cel…

- Fostul președinte al Romaniei s-a dezlanțuit dupa atacul ministrului Transporturilor la adresa premierului Florin Cițu. Traian Basescu considera ca aceasta atitudine nu poate fi permisa, solicitand demiterea sa cat mai rapida. In urma plecarii lui Vlad Voiculescu de la Sanatate, Catalin Drula, vicepreședintele…

- Luni ar urma sa aiba loc ședința Coaliției de guvernare. Cei de la USR-PLUS cer ca premierul sa fie schimbat, dar liberalii nu sunt de acord. Mai mult, PNL cere o propunere pentru Ministerul Sanatații in termen de 7 zile de la partenerii de guvernare. Interimatul nu poate dura 45 de zile, in contextul…

- PSD speculeaza criza din coaliția de guvernare generata de demiterea lui Vlad Voiculescu și cere alegeri anticipate.PSD transmite, printr-un comunicat de presa, ca nu va susține din Parlament niciun guvern minoritar PNL. "PSD nu va susține niciun guvern condus de PNL sau de USR-Plus. PSD exclude…

- Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este nejustificata și reprezinta un act de agresiune în coaliție din partea premierului Florin Cîțu, afirma deputatul USR Ionuț Moșteanu. Întrebat daca USR ia în calcul ieșirea de la guvernare, el a spus ca aceasta varianta este…