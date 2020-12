Stiri pe aceeasi tema

- „Misiunea” polițiștilor gorjeni de a aduce zambete pe fețele unor copii a continuat și astazi. Astfel, Moș Craciun, insoțit de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj și Poliției Orașului Targu Carbunești, impreuna cu reprezentanți ai Instituției Prefectului Gorj, Corpului Național…

- In spiritul Sarbatorilor de iarna, astazi, 22 decembrie, am adus bucurie, la doua familii din localitatea Popricani. Actiunea s-a realizat in cu sprijinul I. P. A. Regiunea 3 Iasi, Primaria Popricani-Biroul de Asistenta Sociala, dar si un donator care a dorit sa ramana anonim. Au fost oferite alimente…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Isaccea in colaborare cu reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului au vizitat 10 familii din orasul Isaccea.15 copilasi au simtit bucuria Sarbatorilor dupa ce au fost vizitati de "ajutoarele Mosului" si anume, politistii din…

- Acțiunea de Craciun a suporterilor alb-violeți și a Politehnicii Timișoara continua pentru al 11-lea an consecutiv. Desi e o situatie epidemiologica deosebita, fanii-voluntari raman pe baricade. Anul acesta ei vor veni in sprijinul copiilor defavorizati de pe raza comunei Biled, judetul Timis, dupa…

- In pragul sarbatorilor de iarna, va invitam sa daruiți puțina speranța unor copii triști, dar care cred ca Moș Craciun nu ii va uita. O mana intinsa poate șterge o lacrima și readuce zambetul in ochii unui copil, o hainuța care a ramas mica copilului tau poate aduce puțina caldura... Articolul APEL…

- Cu prilejul Web Summit 2020 din Portugalia, dedicat noilor tehnologii si economiei digitale, fondatorul si consilierul delegat al companiei Zoom, Eric Yuan, a estimat ca atunci cand se va incheia pandemia nu se va reveni complet la prezenta fizica la locul de munca, ci se va opta pentru

- Pro Vita Iași desfașoara pana in 22 decembrie cea de a șaptea ediție a campaniei „Scrisori pentru Moș Craciun”. Anul acesta, 115 copii din familii numeroase ii vor scrie Moșului pentru a-i spune ce-și doresc sa primeasca in dar. Partenerii campaniei vor fi „ajutoarele Moșului” și le vor livra copiilor…

- Cu un Paște petrecut in stare de urgența și un concediu de vara facut acasa, mulți se intreaba care va fi soarta Craciunului 2020. Nu una foarte fericita, e raspunsul antreprenorilor din Laponia, ținutul lui Moș Craciun.Satul lui Moș Craciun e aproape pustiu.