La mai bine de un an dupa ce autoritațile occidentale au incercat sa inchida conducta care aprovizioneaza Rusia in razboiul sau din Ucraina, exporturile de drone chinezești mici și agile continua sa ofere Kremlinului o modalitate eficienta de a ținti forțele ucrainene, potrivit oficialilor occidentali, analiștilor de securitate și datelor vamale. Unele dintre dronele comerciale ajung pe front de la distribuitori ruși aprovizionați de Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. din Shenzhen, China, cunoscuta sub numele de DJI, potrivit datelor vamale, in timp ce altele sunt transportate prin…