Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Statului Major Interarme al armatei SUA, generalul Mark Milley, a declarat miercuri, 15 martie, ca Statele Unite nu știu daca avionul de vanatoare rusesc a lovit intenționat drona americana MQ-9 Reaper in incidentul care s-a produs deasupra Marii Negre cu o zi inainte, informeaza CNN . Acesta…

- Ministrul american al Apararii, Lloyd Austin, a cerut miercuri Moscovei ca avioanele sale sa actioneze intr-o "maniera sigura si profesionista" si a plasat prabusirea cu o zi inainte in Marea Neagra a unei drone americane in contextul unor actiuni "agresive"

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a transmis miercuri un avertisment Rusiei, cerand Moscovei sa actioneze in mod "sigur si profesionist" dupa incidentul "periculos" produs in Marea Neagra, soldat cu prabusirea unei drone militare americane, noteaza Mediafax."Acest episod periculos intervine…

- O aeronava americana fara pilot, de tip MQ-9 Reaper, care decolase, de pare, de la Baza Aeriana Campia Turzii, a fost interceptata de doua avioane de lupta ale Rusiei și a cazut in apele Marii Negre, in apropierea peninsulei Crimeea. De-a lungul anului 2022 și acum, in anul 2023, in corelație cu evoluția…

- Un elicopter Black Hawk a decolat, marți seara, din Constanta, dupa ce o drona americana Reaper a fost doborata de rusi in Marea Neagra. De asemenea, un avion militar Boeing P-8 Poseidon al US Navy a survolat judetele Constanta si Tulcea, in special in zona de litoral a Marii Negre. Un avion rusesc…

- Statele Unite au anuntat convocarea in cursul dupa-amiezii de marti la Departamentul de Stat a ambasadorului rus la Washington pentru a-i comunica „obiectia” lor „puternica” dupa incidentul interceptarii unei drone americane de catre un avion de vanatoare rusesc deasupra Marii Negre, transmit AFP si…

- Un incident implicand o drona de tip Reaper de fabricatie americana a avut loc in spatiul international din Marea Neagra. Comandamentul European al SUA a indicat intr-un comunicat ca doua avioane rusesti de tipul Su-27 au efectuat o interceptare nesigura si neprofesionista a unui avion fara pilot MQ-9…

- Un avion de vanatoare de tip Suhoi 27 (Su-27) a lovit marti un avion american fara pilot (drona) de tip Reaper deasupra Marii Negre, o zona foarte supravegheata de NATO de la inceputul Razboiului rus in Ucraina, anunta armata americana, relateaza AFP. "Drona noastra de tip MQ-9 efectua operatiuni de…