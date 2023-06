”Drogurile sunt peste tot”, în Europa! Potrivit raportului intocmit de Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT), stupefiantele sunt omniprezente in Europa, transmite Euronews. ”Drogurile sunt peste tot. Niciodata nu au fost atat de multe droguri introduse ilegal in Europa sau produse in Europa”, subliniaza Alexis Goosdeel, director al OEDT. Orice poate fi drog. Orice poate face obiectul unui comportament de adicție. Și oricine se poare confrunta, personal sau indirect, cu orice tip de comportament de adicție, printre rude sau persoanele pe care le cunoaște, mai adauga acesta. De asemenea, oricine se poate confrunta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

