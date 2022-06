V.Stoica Nu este zi in care polițiștii prahoveni sa nu atraga atenția asupra pericolelor de pe șosele: de la viteza excesiva in trafic, la consumul de substanțe interzise sau de bauturi alcoolice, exemplele fiind parca din ce in ce mai dese și mai grave. Zilele trecute, pe langa acțiunile din trafic, polițiștii, in colaborare cu reprezentanții altor instituții, au incercat sa ii determine pe șoferi sau pe cei care inca nu dețin permis de conducere sa ințeleaga ce urmari pot avea consumul de alcool și cel de droguri asupra organismului. Pe parcursul a doua zile, pe 10 și 11 iunie, polițiștii rutieri…