- Procurorii Serviciului Teritorial Iasi al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au efectuat, marti, o perchezitie domiciliara, pe raza judetului Iasi, la locuinta unor persoane suspectate de savarsirea infractiunilor de trafic de minori si proxenetism,…

- Procurorii Serviciului Teritorial Iasi al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au efectuat, marti, o perchezitie domiciliara, pe raza judetului Iasi, la locuinta unor persoane suspectate de savarsirea infractiunilor de trafic de minori si proxenetism,…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Iași impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul BCCO Iași au efectuat astazi o percheziție domiciliara, pe raza județului Iași, la locuința unor persoane suspectate de savarșirea…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș au dispus, la finele anului trecut, reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat cercetat pentru savarșirea infracțiunii continuate de trafic de droguri de mare risc…

- Cinci persoane au fost retinute de procurorii DIICOT Bacau, fiind suspectate ca importau cannabis din Spania pentru a-l vinde apoi in Romania. In urma perchezitiilor facute in acest dosar, anchetatorii au gasit 1,3 kilograme de cannabis. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi efectueaza un numar de 18 perchezitii domiciliare, in judet, in urma carora 14 persoane vor fi aduse la audieri, conform agerpres.…

- Cunoscutul activist și protestatar Cristian Dide a fost arestat preventiv pentru deținere de droguri, de catre Tribunalul Iași. Anchetatorii il acuza ca ar fi procurat din țara și din strainatate cantitați de canabis, pe care le-a deținut și distribuit prin intermediul unor societați de curierat. O…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Galați au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 3 inculpați, pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism si spalarea banilor. Potrivit DIICOT,…