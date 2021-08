Droguri în cluburi, începe judecata. Ce a mai descoperit DIICOT ■ in cauza sint 10 inculpati, parte din ei scapind de catuse de la data izbucnirii scandalului si pina acum ■ ancheta a scos la iveala ca in plina pandemie, smecherii se distrau in cluburi cu circuit inchis ■ petrecerile la care se priza aveau loc in timpul restrictiilor de circulatie ■ dealerii erau chemati […] Articolul Droguri in cluburi, incepe judecata. Ce a mai descoperit DIICOT apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

