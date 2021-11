Drept la replică: „Capitala cămătarilor și a unor corupți din I.P.J Alba” Drept la replica: „Capitala camatarilor și a unor corupți din I.P.J Alba” Drept la replica: „Capitala camatarilor și a unor corupți din I.P.J Alba” „Sunt Chira Ioan Mircea și in virtutea dreptului la replica vreau sa aduc cateva completari și clarificari la articolul intitulat „Viața bate filmul: De la fauritorul unui imperiu financiar, in județul ALBA, la „colecționar” de dosare penale. „Mi-a rapit șansa de a ma intoarce in Romania cu familia” , publicat in 30 octombrie 2021. Nu sunt o victima a lui A.G.P. și nici a sistemului, sunt o victima a unor polițiști corupți din I.P.J. Alba. Totul a… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

