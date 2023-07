Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (37 WTA) s-a calificat miercuri in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-1, 2-6, 6-3, de germanca Tatjana Maria (62 WTA).Cirstea si-a adjudecat victoria in fata semifinalistei de anul trecut de pe iarba londoneza dupa o ora si 40…

- Ana Bogdan face un turneu senzational la Wimbledon! Romanca a ajuns in premiera in turul al 3-lea al turneului londonez, dupa ce a dispus in trei seturi de Alycia Parks, scor 1-6, 6-3, 6-2, la capatul unui meci care a durat o ora și 42 de minute de joc. Startul de meci a fost dezastruos pentru sportiva…

- De 7 ori campion la Wimbledon in cariera, Novak Djokovic nu a avut niciun fel de problema in runda inaugurala a turneului de Grand Slam de anul acesta. Fostul lider mondial a trecut in 3 seturi de Pedro Cachin și s-a calificat in runda a doua.

- Retras din activitate anul trecut la Laver Cup, Roger Federer le-a facut pe plac fanilor sai și a aparut din nou pe un teren de tenis, la Wimbledon, acolo unde a cucerit cele mai multe titluri din cariera in turneele de Grand Slam (8). Lui Roger i s-a alaturat și prințesa de Wales, Kate Middleton,...…

- Fosta campioana la US Open, Emma Raducanu, a declarat ca uneori isi doreste sa nu fi castigat turneul de Grand Slam din cauza presiunii care a venit odata cu succesul si faima instantanee. Jucatoarea de atunci, in varsta de 18 ani, a aparut de nicaieri pentru a castiga cu stil turneul din 2021, fara…

- Andy Murray și-a intensificat pregatirile pentru Wimbledon, invingandu-l duminica pe francezul Arthur Cazaux cu 6-4 6-4 in finala Openului de la Nottingham, pentru a cuceri al doilea titlu consecutiv pe iarba, dupa victoria de la Surbiton de saptamana trecuta.Triplul campion de Grand Slam a transformat…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova au facut un meci mare cu Steaua București joi dupa masa, in Polivalenta din Banie. Formația pregatita de Dan Pascu s-a impus cu scorul de 3-1 (17-25, 25-18, 25-22, 21-25, 16-14) in fața gruparii din capitala și astfel a trimis disputa din semifinalele Diviziei A1 intr-un…