Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Iași, dependent de pacanele, a bagat bani grei in aparate și nu a caștigat nimic. In acel moment, disperarea i se citea pe chip și i-a lasat masca pe cei din interiorul salii de jocuri dupa ce a recurs la un gest surprinzator Claudio Istoc este un tanar din județul Iași care […] Articolul…

- Un brad de aproape 15 metri a cazut astazi peste un autoturism aflat in trafic pe DN 1, la iesirea din Azuga. Circulatia in zona a fost complet blocata pe ambele sensuri de mers, iar acum se circula alternativ. ACTUALIZARE. La aceasta ora in zona se circula alternativ dirijat, a anunțat poliția. In…

- Teodora , unicul copil al lui Mihai Stoica (57 de ani), manager al echipei de fotbal FCSB, avea sa fie diagnosticata, in floarea varstei, la doar 24 de ani, cu cancer in stadiu avansat, boala fiind descoperita relativ tarziu. Ca sa caștige lupta cu boala nemiloasa, Teodora a mers tocmai la Viena, unde…

- INCENDIU… Pompierii vasluieni au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe din localitatea Radaești, comuna Costești. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent…

- Mai mult decat atat, a jucat și in serialele și telenovelele: „Roberta”, „Casatorie imposibila”, „Daria, iubirea mea”, „Cu un pas inainte”, „Inima de țigan”, „State de Romania – Student la Sorbona”. Dramele din afara scenei In afara scenei și in spatele camerei de filmat, Vladimir Gaitan a trait adevarate…

- In anul 2017, Constantin Dița alias Giani din Las Fierbinți a avut de indurat clipe grele. Acesta a fost implicat in nici mai mult, nici mai puțin de 5 accidente de mașina, a aflat ca mama lui suferea de cancer și și-a pierdut și bunica. Din cauza traumelor consecutive pe care le-a suferit, s-a ales…

- Edi Popica – deputat PSD Ati jucat Hora Unirii la Husi, fara sa banuiti ca puteati lua un scaun in cap. Noroc ca nu ati fost la ceai la barul Gin Tonic, ca fara sa vreti luati parte la bataia anului. Gurile rele spun ca dvs. ati prorocit in partid ca doctorul Popa o sa […] Articolul Horoscopul politicienilor…

- UPDATE: La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului pe o suprafața de aproximativ 100 mp și exista pericolul de propagare la intreaga structura de protecție impotriva intemperiilor. „Cantitatea foarte mare de materiale combustibile depozitate in pod a ingreunat…