- Acestarticol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier.Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.O puternica hemoragie cerebrala de grad IV suferita la doar 48 de ore de la naștere i-a schimbat destinul. De atunci, au trecut mai bine de…

- O tanara de 23 de ani, pasionata de sport, a fost diagnosticata cu o boala fatala provocata de mersul excesiv la sala. Totul a inceput atunci cand sportiva a descoperit ca nu mai putea sa respire și suferea de dureri cumplite in urma unui antrenament.

- Cel putin 17 persoane au murit sambata, in China, dupa prabusirea unui imobil in care se afla un restaurant, iar salvatorii isi continua in prezent cautarile pentru a descoperi eventuali supravietuitori, relateaza AFP, citand agentia Xinhua.Drama s-a produs in jurul orei 09.40 locale (01.40…

- O asistenta medicala din Oradea si mama ei, ambele bolnave de cancer, au ajuns in strada din cauza datoriilor si traiesc din mila unor sateni din localitatea bihoreana Sumugiu, unde au ajuns tot din bunavointa unei familii care le-a gazduit temporar intr-o casa batraneasca.

- Elia Fontaine este originara din orașelul Wanze. Cand s-a trezit din coma la spitalul din Bruxelles, tanara a aflat ca i-a fost amputat piciorul drept. "Am adormit pe 18 martie și m-am trezit pe 15 aprilie. Cand m-am trezit, credeam ca e a doua zi. Ca doar am tras un pui de somn. Trecuse insa…

- Andreea Banica știe ce este suferința. Artista a trecut prin cumpene serioase, dupa ce și-a pierdut tatal, mama și bunicul. Vedeta a vorbit deschis despre greutațile pe care i le-a scos viața in cale, dar și cum au schimbat-o și au modelat-o in femeia care este acum. Andreea Balan a trait adevarate…

- TRIST… Aparenta bunastare materiala a vasluienilor care iau calea strainatații, pentru a scapa de saracia de acasa, ascunde, de multe ori, drame greu de indurat. Este și cazul familiei Stamate, care a aparut aseara la TV. Sigur, mulți sunt cei care se intreaba de ce a devenit televiziunea intermediarul…

- Acuzatii grave, aduse Maternitații Buzau de doua perechi de tineri care, in curand, ar fi trebuit sa se bucure de nașterea copiilor. S-au ales insa cu o durere in suflet, dupa ce sarcinile au fost pierdute din cauza neglijenței medicilor, spun parinții. In prima situație, gravida Simona Roșca, in varsta…