Stiri pe aceeasi tema

- Fosta concurenta X Factor Marea Britanie, Lucy Spraggan, a dezvaluit ca a fost violata in timpul filmarilor pentru emisiune, in anul 2012, acesta fiind motivul real pentru care a abandonat competiția, relateaza digi24.ro.

- Fosta concurenta X Factor Marea Britanie, Lucy Spraggan, a dezvaluit ca a fost violata in timpul filmarilor pentru emisiune, in anul 2012, acesta fiind motivul real pentru care a abandonat competiția, relateaza Sky News.

- Fosta concurenta la X Factor Marea Britanie, Lucy Spraggan, a dezvaluit ca a fost violata de un portar de hotel in timpul producției emisiunii ITV din 2012, scrie ziarul britanic The Guardian.In noua sa carte de memorii, „Process: Finding My Way Through”, Spraggan detaliaza impactul devastator pe care…

- Tragedie imensa la Putna, acolo unde aveau loc filmarile pentru un videoclip al canatareței Ozana Barabncea. Din pacate, nimeni nu avea cum sa prevada un astfel de accident, dar din pacate, orice incercare de salvare a fost in zadar. Ce s-a intamplat? Cine era barbatul care a murit in timpul filmarilor?…

- Un val de acuzații grave ii sunt aduse cunoscutei brunete Gabriela Cristoiu. Tanara susține ca fosta iubita a celui cu care ea a avut o relație susține ca ar fi harțuit-o și ca ar fi intrat peste ea in casa. Gabriela Cristoiu vine cu replica și e decisa sa acționeze in judecata in cazul in care aceste…

- Smiley și Gina Pistol au plecat din țara inainte de nunta. Marele eveniment va avea loc sambata, 27 mai, insa pana atunci și-au luat o mica vacanța, unde au imbinat utilul cu placutul. Nunta lui Smileuy cu Gina Pistol se anunțaa fi un eveniment de poveste. Fosta prezentatoare de la Antena 1 va schimba…

- Fosta prima doamna a SUA și soția lui Donald Trump, Melania Trump, susține intenția acestuia de a candida din nou la președinție. "Il susțin și vrem sa readucem speranța pentru viitor și sa conducem America cu dragoste și putere", a comentat fostul model planurile lui Trump de a candida la alegerile…