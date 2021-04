Stiri pe aceeasi tema

- A fost una din cele mai indragite concurente de la „Chefi la cutite”, dar are o poveste de de viata cutremuratoare. Luminita Borceanu a concurat in echipa lui chef Catalin Scarlatescu, in sezonul 7, si a facut, in premiera, dezvaluiri socante din viata sa. Femeia a marturisit ca a vrut sa-si puna capat…

- De-a lungul tuturor sezoanelor de la „Chefi la cuțite”, mulți concurenți au impresionat cu poveștile lor de viața. Luminița Borcean a avut curaj sa vorbeasca abia acum despre drama pe care a trait-o, cum a vrut sa se sinucida de cinci ori. Luminița Borcean e fosta concurenta la „Chefi la cuțite”. Ea…

- Victorina Matveev, o satmareanca de 37 de ani i-a impresionat ina ceasta seara (azi, 12 aprilie) pe juratii de la „Chefi la cutite”. Victorina este de meserie polițista, insa cu o pasiune imensa pentru patiserie și cofetarie. Concurenta in varsta de 37 de ani din Satu Mare, are origini rusești și este…

- Voie buna și energie in platoul de la Chefi la Cuțite! ”Vinovata” este chiar Mirela Retegan, fondatoarea grupului Gașca Zurli. Concurenta a fost o apariție surpiza și a avut grija ca jurații sa o țina minte, aducandu-le cate un cadou specific și, in același timp, inedit!

- Mariana Vermeșan a venit la Chefi la cuțite sa demonstreze ca merita cuțitul, insa povestea de viața a concurentei i-a lasat masca pe jurați. Aceasta a trait sub un pod o perioada din viața ei, cand totul parea ca se naruie.

- Maria Luca, una dintre cele mai tinere concurente de la Chefi la cuțite a impresionat jurații cu aptitudinile sale. Frumoasa adolescenta a venit sa iși testeze capacitațile de bucatar și a povestit despre alopecia cu care se confrunta de mica.

- Admiratorii Claudiei Radu sunt in extaz inca de la primele ore ale dimineții! Fosta concurenta de la Chefi la cuțite i-a anunțat ca in viața ei a avut loc o mutare importanta. Și pentru ca a demonstrat de fiecare data ca nu se ascunde dupa deget, tanara le-a și dezvaluit fanilor despre ce schimbare…

- Maria Șandru este una dintre finalistele sezonului opt ”Chefi la cuțite”, care și-a caștigat fanii datorita sinceritații, dar și spiritului ei gata oricand de o ”lupta” in bucatarie. Insa, dupa ce a pierdut pe muchie de cuțit marele trofeu, fosta concurenta din echipa lui Sorin Bontea a promis pulic…