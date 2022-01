Stiri pe aceeasi tema

- Trei muncitori din Italia și-au pierdut viața, dupa ce o macara pe care o instalau pe un șantier s-a rasturnat și i-a strivit. Alte doua persoane au fost ranite pe o strada din apropiere. Pe contul oficial al serviciului de pompieri au fost postate mai multe fotografii de la locul incidentului, iar…

- Pensiunea Monor, de pe strada Dunarii, 20, din cartierul Intre Lacuri, a explodat azi dimineața, iar o persoana a murit. „A fost o explozie in aceasta dimineața la o pensiune de pe strada Dunarii. Din nefericire, in aceasta dimineața, in jurul orei 7, a avut loc o explozie la pensiune de pe strada Dunarii.…

- Din pacate ciobanul din Miercurea Sibiului ce a facut o țara intreaga sa rada aparand in filmarile familiei Sterp, ieri, de Ziua Naționala a Romaniei a fost gasit fara suflare dupa ce ar fi facut abuz de alcool. „Bautura nu e buna fraților, noi tot timpul i-am spus sa o lase mai moale și am […] Articolul…

- O crima cu sange rece a avut loc in urma cu trei ani in Italia, insa abia acum Dan va ajunge la inchisoare. Partenerul de viața al Violetei, o femeie de 46 de ani, a lasat-o pe aceasta nemancata și a batut-o pana cand și-a dat ultima suflare in locuința lor.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta analizeaza trei versiuni care au dus la producerea incendiului din blocul de pe strada Ion Pelivan. Prima ar fi un scurtcircuit la reteaua electrica.

- O fata de 15 ani a murit in Italia dupa ce a fost impuscata de fratele ei, in varsta de 13 ani. Tatal copilului e cercetat pentru ca a pus in mana fiului sau arma de vanatoare, pe care o avea legal, relateaza mediafax. Sambata seara, o fata de 15 ani din San Felice del Benaco, provincia Brescia,…

- DRAMA in Bacau: O fetița de doar 13 ani, fara comorbiditați și nevaccinata, a murit din cauza Covid-19 DRAMA in Bacau: O fetița de doar 13 ani, fara comorbiditați și nevaccinata, a murit din cauza Covid-19 Victimele provocate de pandemia actuala incep sa devina din ce in ce mai tinere. O fetița de 13…