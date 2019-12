Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a sacrificat multe lucruri pentru a-i fi alaturi lui Viorel Lis pana la final. Vedeta traiește de ani buni cu aceasta durere in suflet și a facut mai multe dezvaluiri despre casnicia cu fostul edil al Capitalei.

- Oana Lis iși traiește iubirea alaturi de Viorel Lis, fostul primar al Capitalei. Deși este mereu cu zambetul pe buze, soția acestuia a avut parte de o copilarie complicata cu multe greutați.

- Un incendiu devastator, provocat de intentia unui barbat de a aprinde focul in soba cu benzina, a distrus in intregime o casa din lemn situata in satul Fata Abrudului din Muntii Apuseni, marti, 10 decembrie, dupa lasarea noptii.

- "Traiesc cu o pensie de 37 de milioane pe luna. Am avut un apartament pe care i l-am dat Oanei. Tot ceea ce am este o mostenire de la tara, averea mea", a spus Viorel Lis. "Cand va fi sa mor, o sa mor cu sufletul impacat. Nu am mintit, nu am furat, nu am inselat", a mai spus Viorel Lis.…

- Viorel Lis a avut grave probleme de sanatate, insa a reușit sa treaca peste perioada grea, cu ajutorul soției lui. Recent, fostul edil al Capitalei a vorbit despre averea lui și despre ce ii va ramane Oanei, atunci cand el nu va mai fi.„Traiesc cu o pensie de 37 de milioane pe luna. Am avut unapartament…

- Doliu, in loc de bucurie, intr-o familie din Nehoiu. Parinții unui bebeluș nascut in Maternitatea Buzau și decedat o luna mai tarziu, la spitalul Marie Curie le invinovațesc pe cele doua doctorițe care au urmarit sarcina. Baiețelul a venit pe lume pe 7 octombrie, prin cezariana, insa a murit pe 3 noiembrie,…

- Drama intr-o familie cu opt copii. Doi nou-nascuți au murit in spital, iar nimeni nu știe de ce s-a intamplat acest lucru. Parinții sunt revoltați și cauta sa-și faca dreptate. Se aduc acuzații grave pentru Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Cei doi gemeni ar fi fost ținuți in condiții improprii…

- Oana Lis a postat, in mediul online, mai multe fotografii in care apare deghizata de Halloween, alaturi de partenerul ei de viața, Viorel Lis, fostul primar al Capitalei. Oana Lis l-a scos in oraș pe soțul ei, Viorel Lis, la o petrecere tematica de Halloween. Cei doi au petrecut intr-un cazinou din…