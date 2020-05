Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții o știm pe Anca Serea plina de viața și mereu cu zambetul pe buze, insa, puțini sunt cei care cunosc drama prin care a trecut vedeta! Inainte de a se casatori cu Adrian Sina, vedeta a fost maritata cu omul de afaceri Filip Poplingher, care s-a stins din viața din cauza leucemiei.

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu au vorbit despre relația lor la emisiunea lui Maruța. „Fosta prezentatoare și tanarul consul au marturisit ca iși doresc cu ardoare sa devina parinți iar izolarea la domiciliu probabil ca este momentul prielnic. „Eu imi continui activitatea profesionala aproape in…

- Deși in urma cu 15 ani acesta facea furori in telenovele in care juca, se pare ca indragitul actor a decis sa traiasca o viața mult mai liniștita. Astfel, Lucian Viziru a luat hotararea de a parasi Romania și s-a mutat in Germania , impreuna cu soția și baiețelul lor. Puțini sunt cei care știu ca Viziru…

- Vladimir Gaitan este unul dintre cei mai iubiți actori din Romania. Faimosul artist și-a deschis ușa casei și, in același timp, inima in fața telespectatorilor și le-a dezvaluit acestora cele mai emoționante amintiri adunate de-a lungul vieții.

- Ionuț Dolanescu este unul dintre cei mai indragiți interpreți de muzica populara din țara noastra. Il vedeți mereu cu zambetul pe buze, incantandu-i pe toți cu vocea sa inconfundabila, insa puțini știu ca in spatele fericirii sale se afla o drama dureroasa!

- Un batran de 74 de ani din Licurici a fost jefuit de doi craioveni care se dadeau drept angajati ai celebrei realizatoare de emisiuni TV, Andreea Marin. Cei doi au batut in poarta batranului Dumitru Costea spunandu-i ca a primit un premiu de 40 de mi...

- Un batran de 74 de ani din Licurici a fost jefuit ieri de doi craioveni care se dadeau drept angajati celebrei realizatoare de emisiuni TV, Andreea Marin. Cei doi au batut in poarta batranului Dumitru Costea spunandu-i ca a primit un premiu de 40 de...

- Semnele care au ingrijorat-o pe Andreea Marin au fost simptomele tot mai dese, pe care le avea. Simtea ca nu mai are aer, nu putea respira normal si a decis sa mearga la medic. Citeste si: IMAGINI INCENDIARE cu Andreea Marin. Incredibil cum s-a filmat dupa ce a iesit de la dus FOTO…