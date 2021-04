Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Moculescu s-a confesat public, in fața telespectatorilor Acces Direct, povestindu-și drama cumplita. Fosta soție a lui Horia Moculescu a susținut ca fostul partener, de origine italiana, ar fi facut-o sa se simta ca ar trai in Iad din cauza suferinței cauzate de acesta. Vedeta a declarat ca…

- Mariana Moculescu este una dintre cele mai controversate personaje din showbizul autohton. Fosta soție a lui Horia Moculescu a avut, de-a lungul timpului, multe apariții care au creat valva. Acum, dupa mai multe intervenții estetice, aceasta a revenit in lumina reflectoarelor.

- Gheorghe Smadoi, preot la Parohia Sfantul Sebastian din Craiova, a fost diagnosticat cu cancer nazofaringian la inceputul acestui an. La jumatatea lunii martie a cerut ajutorul și sprijinul oamenilor pentru a face o terapie cu protoni in valoare de 60.000 de euro, in Italia. Povestea lui a ajuns la…

- Michelle Obama i-a surprins pe americani cu noul sau hobby. Ce face fosta Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii acum in timpul liber? Fanii cuplului sunt incantați de activitatea acesteia. Michelle Obama, nou hobby. Cu ce se ocupa acum fosta Prima Doamna? Soția fostului președinte al Statelor Unite…

- Mariana Moculescu a pierdut tot inainte de a pleca in Italia, de la acoperiș pana la increderea fiicei. Intre timp, le-a recaștigat pe ambele. Acum tanjește dupa dragoste. Totuși, experiențele traumatizante traite alaturi de ultimii barbați din viața sa au facut-o sa gandeasca limpede, adunandu-și cateva…

- Dezvaluiri halucinante au ieșit la iveala despre relația dintre Alex Bodi și fosta lui soție. Afaceristul ar fi agresat-o verbal pe femeie de nenumarate ori. Alex Bodi, injuraturi ca la ușa cortului Alex Bodi ar fi agresat-o verbal pe fosta lui soție, Iulia Salagean, conform spynews.ro Cu toate ca femeia…

- In urma cu aproape doi ani, pe sticla era difuzata o serie de declarații acuzatoare intre Mariana Moculescu și fiica ei, Lidia, cu unele intervenții ale fostului soț și tatal copilului ei, Horia Moculescu, dupa ce femeia a revenit in țara. Și-a cautat drepturile, a incercat sa-și recapete unele bunuri…

- Mariana Moculescu a locuit in Italia 5 ani, iar de mai bine de un an, aceasta s-a intors in țara, dupa desparțirea de iubitul italian. Mai mult de atat, Mariana Moculescu a facut pace cu Horia Moculescu dupa ani de scandaluri.„Nidia m-a vizitat, o chem des pe la mine. Am ieșit la cosmetica, mergem…