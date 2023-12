Restaurantul Ferma Dacilor a fost cuprins in totalitate de flacari marți dimineața. Pompierii s-au luptat din greu cu amploarea incendiului. Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, la resortul Ferma Dacilor din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. Un copil și cinci adulți au murit, iar alte 2 persoane sunt date disparute și cautate de autoritați. In momentul izbucnirii flacarilor, in pensiune se aflau 26 persoane care din informațiile disponibile pana acum au participat la o petrecere organizata de proprietar. 18 au reușit sa se evacueze la timp. UPDATE 13.21: „Incendiul a…