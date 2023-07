Dramă fără margini: O familie cu două fetițe a fost strivită de trenul care îi duce pe botoșăneni la București Drama fara margini: O familie cu doua fetițe a fost strivita de trenul care ii duce pe botoșaneni la București O mașina a fost lovita duminica dupa-amiaza de trenul care ii duce și pe botoșaneni la București, trenul Suceava-București, patru persoane din aceeași familie murind pe loc, relateaza agerpres.ro. Soțul, un tanar de 34 de ani, soția lui de 31 de ani și cele doua fete ale lor cu varste de șapte și 10 ani […] Citește Drama fara margini: O familie cu doua fetițe a fost strivita de trenul care ii duce pe botoșaneni la București in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

- O familie cu doi adulți și doi copii a murit, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de trenul Suceava-București. Traficul feroviar a fost oprit pentru ancheta. Pompierii din Bacau au fost chemați la trecerea pe calea ferata din comuna Orbeni, Bacau. „In urma unui apel care anunța faptul…

