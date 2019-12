Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a invins Viitorul cu 3-2 in etapa cu numarul 14 a Ligii 1. Gica Hagi (54 de ani) a incercat sa extraga aspectele pozitive din acest eșec. Vezi AICI clasamentul Ligii 1!Vezi AICI programul etapei #14! „Și noi și ei am inceput bine meciul. Ambele echipe au stat bine in start, iar prima ocazie ne-a…

- Fundația Vodafone Romania continua sa se implice in modernizarea secțiilor de terapie intensiva pentru nou-nascuții din Romania și anunța in cadrul Galei anuale Proiectul de Extindere a Secției de terapie intensiva neonatala de la Spitalul Clinic de Urgența Maria Sklodowska Curie din București. Valoarea…

- Un polițist din Bistrița a fost reținut, marți, pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins in flagrant de catre ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) Bistrița-Nasaud pe cand primea mita. Doua sute de lei a fost suma platita acestuia de catre un investigator sub acoperire, insa anchetatorii au stabilit…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, Valer-Daniel Breaz și secretarul de stat, Gherghe Mihai Alexandru, au primit, marți, 8 octombrie, vizita unei delegații a Parlamentului georgian, condusa de Excelența Sa domnul Nikoloz Nikolozishvili, ambasadorul Georgiei in Romania. Discuțiile purtate in…

- Doi sportivi, un barbat și o femeie, care participau, sambata, la Maratonul Piatra Craiului au murit dupa ce au cazut intr-o rapa. Femeia a murit pe loc. Barbatul a fost ranit grav, avand ambele picioare fracturate, dar mai tarziu a murit și el. ... Potrivit reprezentanților ISU Argeș, mai multe echipaje…

- GRAV… Pompierii hușeni acționeaza in aceste momente la doua locuințe invecinate, din cartierul Dric, strada Obor, unde a izbucnit un incendiu puternic. Ambele case au fost cuprinse de flacari. Intervenția nu este deloc una ușoara. Din fericire, nu este nicio victima afectata de foc, doar o persoana…