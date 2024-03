Stiri pe aceeasi tema

- Dan Șucu a lasat deschisa o „portița” astfel incat derby-ul dintre Rapid și FCSB, din ultima etapa a sezonului regulat, sa aiba loc pe Arena Naționala. In spatele demersului exista și o miza financiara. In ultima etapa a sezonului regulat, weekendul 9-10 martie, Rapid va primi vizita liderului FCSB.…

- Dumitru-Silvestru Șoșoaca, fostul soț al Dianei Ivanovici Șoșoaca, susține ca Diana Șoșoaca ar putea sa aiba ințelegeri inclusiv cu PSD-ul, pe ascuns. „Diana Șoșoaca nu are legatura cu ambasada Rusiei. Poate va dezamagesc. Am decis, de comun acord, ca trebuie sa pastram o punte. A profitat de a participa…

- Șeful CJ Prahova, liberalul Iulian Dumitrescu, a transmis in urma apariției in spațiul public a unor informații privind implicarea sa intr-un dosar de.de corupție al DNA, ca nu are nimic de ascuns și va colabora cu instituțiile statului. Liberalul este acuzat de luare de mita și fals in declarații.

- Iulian Dumitrescu reacționeaza dupa perchezițiile DNA: 'Nu ma voi ascunde!'Nu ma voi ascunde in spatele vreunei functii politice sau administrative, transmite Iulian Dumitrescu, dupa ce in aceasta dimineața DNA a facut mai multe percheziții care il vizeaza.„In urma speculatiilor aparute public, vreau…

- ​Cineva dorește foarte tare sa destabilizeze Guvernul, declara la RFI liderul senatorilor PSD, Lucian Romașcanu, care comenteaza protestele fermierilor și transportatorilor și tentativa unor politicieni de a confisca protestele. El spune ca Danuț Andruș „e o dezamagire”.Intrebat de ce crede ca unii…

- Ce se ascunde in spatele fiecarui tip de durere de dinți „Durerea dentara este perceputa de majoritatea dintre noi drept una din cele mai dificile de suportat. Indiferent de cum se manifesta, este important sa știm ca nu e niciodata normal sa avem astfel de dureri și este indicat sa ne prezentam rapid…

- O artista de muzica populara vorbește despre suferința enorma pe care o ascunde. Cantareața a fost la un pas de depresie dupa ce a ramas singura. Mai mult, interpreta vorbește și despre relația pe care o are cu fratele sau, singura ruda pe care o are aproape.

- Regina Margareta a II-a Danemarcei a acționat decisiv pentru a-și incheia domnia și a-l promova pe fiul ei, prințul moștenitor Frederik, intr-o incercare "isteața" de a salva monarhia daneza și de a evita "dezastrul" casniciei fiului sau cu prințesa moștenitoare Mary, care s-ar fi prabușit pe fondul