Stiri pe aceeasi tema

- “A adus copilul acasa cu un ochi vanat, iar l-a adus intr-o stare de furie absoluta, zicand ca tati i-a aratat gloante cu care poate omori oameni, gloante adevarate. Am mers la IML, unde am obtinut un certificat pentru fiica mea, unde scrie ca este vortba despre un traumatism in urma contactului cu…

- PESTE 70 MILIOANE EURO AU RAMAS IN CLUJ-NAPOCA, DUPA UNTOLD 2023 Festivalul UNTOLD a scris istorie in 2023. Peste 420.000 de participanți și 250 de artiști au simțit și trait magia UNTOLD in cele 4 zile și 4 nopți de festival. Mulți dintre participanți au petrecut mai multe zile in Cluj-Napoca și in…

- Atleta Maria Denisa Capota nu a avut la dispoziție decat cateva zile sa se bucure de medalia de aur cucerita la Olimpiada FOTE 2023 din Slovenia. Maine sportiva din Bistrița zboara spre Israel, pentru a participa la Campionatul European de Juniori. Inca o performanța extraordinara pentru Maria Denisa…

- Luni, 31 iulie 2023, in biserica cu Hramul ”Sfanta Treime” din Dej, a fost savarșita slujba inmormantarii parintelui Iacob Șamșudean. Slujba a fost savarșita de IPS Andrei, inconjurat de un sobor de preoți. Parintele Iacob Șamșudean s-a nascut la data de 27 februarie 1968. A urmat cursurile Facultații…

- Cea mai veche cladire din Romania este Biserica Calvaria din cartierul Manaștur. Aceasta este o fosta manastire benedictina fondata de Ladislau I, rege maghair acum circa 1.000 de ani. In acelasi timp, cu o vechime de circa 250 de ani, Casa Melik din Bucuresti e cea mai veche cladire rezidentiala din…

- Bistrița se pregatește sa devina epicentrul pasiunii și creativitații in domeniul roboticii! La Sala Polivalenta din parc are loc, in acest weekend, Bistrița Racing Challenge. Competiția de robotica este organizata de cele trei echipe din Bistrița: AtomicBots, Bolts and Gears, Infotronx. Parteneri in…

- Copii intoxicați cu antibiotice. Copiii din localitatea Dragalina, judetul Calarasi, care s-au intoxicat cu antibiotice și au fost transportați cu elicopterul la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti sunt in stare stabila și au inceput tratamentul pentru dezintoxicare. Este vorba despre 5 fete…