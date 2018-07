Stiri pe aceeasi tema

- Hotii de carduri au facut o noua victima de renume: Demi Moore a ramas fara 169.000 de dolari, dupa ce un barbat in varsta de 35 de ani, pe nume David Matthew Read, i-a clonat cardul si a facut cumparaturi cu banii actritei. Barbatul, pe numele careia Demi Moore a depus deja o plangere, a dat pierdut…

- Actorul Chris Pratt, 39 de ani, a incasat un onorariu de 10 milioane de dolari pentru ultimul sau rol, cel din blockbuster-ul "Jurassic World: Fallen Kingdom", al studiourilor Universal Pictures, insa viata lui nu a fost intotdeauna asa. Chris Pratt reprezinta inca un exemplu de "vis american" devenit…

- Franța se dueleaza azi cu Argentina, in blockbuster-ul din optimile de finala ale Campionatului Mondial din Rusia. Partida a inceput la ora 17:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1 și TVR HD. Fanii naționalei Franței au luat cu asalt stadionul din Kazan, locul de…

- Noul album pe care Drake il pregatește pare sa vorbeasca mai mult despre supari, tradari și dezamagiri. Artistul a lansat o noua piesa de pe viitorul sau album postand apoi pe contul de Instagram, “In orice caz…revenind la noul album… noul single e lansat!” Pe langa piesa “I’m upset”, Drake a mai lansat…

- Omul care a creat eroi precum Spider-Man, Hulk si X-Men a intentat proces fostilor parteneri de business si spera sa obtina despagubiri in valoare de 1 miliard de dolari, potrivit CNBC. Stan Lee, fostul editor sef al Marvel Comics, sustine ca numele sau si semnatura sa au fost folosite in…

- “Avengers: Infinity War” a dat lovitura și asta probabil știai deja. Ce nu știai e ca pelicula tocmai a reușit sa treaca pragul de un miliard de dolari bani din incasari la nivel mondial și este al doilea film din istorie care reușește asta in al doilea weekend de la lansare. Iar specialiștii spun ca...…

- Sebastian Stan, actorul de origine romana care a cucerit Hollywood-ul, a ajuns in Romania. Invitat special la American Independent Film Festival, Sebastian a marturisit ca a avut emoții cand a ajuns, dupa 13 ani, in țara sa. Fanii romani l-au primit ca pe un idol, iar el a facut poze cu toți…