Dragule iti aduci aminte cand ai fost la pescuit

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate și indragite artiste de muzica populara de la noi. Vedeta a primit in casa echipa Star Matinal și a oferit in exclusivitate un interviu de excepție de intreaga sa viața și cariera profesionala!

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) din Tulcea a decis prelungirea valabilitatii documentelor emise anul trecut pentru desfasurarea in legalitate a activitatii de pescuit comercial pana la inceputul lunii iulie, a declarat vineri, pentru AGERPRES, guvernatorul Rezervatiei, Ion…

- Dupa doua luni de pauza, nerabdarea pescarilor de a-si intinde undițele se apropie de final. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca amatorii vor putea pescui linistiti din 15 mai, cand inceteaza starea de urgenta. De vineri, 15 mai, unul dintre cele mai atractive locuri de pescuit din Arges,…

- Primele amintiri alaturi de tata sunt din copilarie. Aveam cinci sau șase. Eram in casa noastra din Cotroceni. Țin minte ca organizam periodic in sufrageria casei un campionat de fotbal. Asta cand il prindeam pe-acasa și nu avea un program incarcat. Și-mi aduc aminte totul perfect și acum. Aveam o mingiuța…

- Adda și Catalin formeaza un cuplu de mai bine de patru ani. Cei doi sunt un cuplu frumos,iar in ciuda divergențelor pe care le-au afișat uneori in timpul filmarilor pentru Asia Express se pare ca cei doi se iubesc enorm și se ințeleg de minune, formand o familie frumoasa.

- Polițiștii din cadrul Secției Poliție Rurala Satu Mare au depistat in trafic la data de 17 aprilie a.c., un barbat, de 49 de ani, din municipiul Satu Mare, care se afla la volanul unui autoturism intre localitațile Dorolț și Lazuri. Intrucat persoana de la volan se exprima incoerent și emana halena…

- Regiunea Ileia de pe coasta de vest a Greciei este regiunea cea mai specializata in agricultura, silvicultura si pescuit din Uniunea Europeana, in conditiile in care in anul 2017 o cota de 24,3% din valoarea adaugata bruta creata in Ileia a venit din cultivarea porumbului, tomatelor si altor fructe…

- DINAMO / Capitanul Ante Puljici, 32 de ani, i-a atras atenția lui Ionuț Negoița asupra salariilor restante, a amenințat ca pleaca, temporar, de la echipa pe perioada șomajului tehnic și se simte deprimat in București, departe de familie - Ante, cum este viața in carantina? - (o voce trista) Prietene,…