- O femeie din provincia chineza Henan și-a salvat copilul fiica din calea unei alunecari de teren provocate de inundații cu prețul vieții. Salvatorii au reușit miercuri sa scoata copilul in viața dupa 24 de ore de cand a fost scos de sub daramaturi. Din pacate, femeia a fost gasita, a doua zi, decedata,…

- Salvatorii din China au spus ca o femeie din provincia Henan, care a reușit sa-și salveze bebelușul exact inainte ca locuința lor sa fie lovita de o alunecare de teren, a fost gasita moarta. Fetița de cateva luni a fost gasita in viața miercuri, dupa ce a petrecut 24 de ore ingropata sub moloz, informeaza…

- Imaginile filmate de calatorii prinși in vagoane și postate pe internet sunt cumplite. Oamenii se straduiesc din rasputeri sa iși țina capul deasupra apei care a ajuns in metrou in urma unor inundații fara precedat cauzate de precipitațiile abundente. 12 dintre calatori ar fi murit inecați, sunt ultimele…

- Mai multe persoane au murit și altele sunt date disparute in urma unei alunecari de teren de proporții, care s-a produs vineri dimineața in localitatea Erftstadt-Blessem, situata nu departe de Koln, potrivit AFP, citata de Agerpres . Intre timp, numarul persoanelor care și-au pierdut viața in urma inundațiilor…

- Mai multe persoane au murit si altele sunt date disparute in Germania in urma unei grave alunecari de teren, produsa dupa intemperii violente care au maturat vineri dimineata case dintr-o localitate situata nu departe de Koln, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.

- Doua persoane au murit si 20 sunt date disparute in urma ploilor torentiale si alunecarilor de teren din centrul Japoniei. Autoritatile au emis ordine de evacuare pentru mai multe regiuni si au avertizat populatia sa ramana in alerta.

- O batrana de pe Valea Vințului care locuiește intr-o casa din chirpici se culca cu frica seara de seara, dupa ce o parte din dealul din spatele casei a alunecat și i-a afectat locuința. Casa fiind asigurata, femeia a primit o suma de bani din partea firmei de asigurari, dar aceasta spune ca banii primiți…

- "Trei persoane si-au pierdut viata" si "echipele de salvare cauta in continuare alte victime", a declarat Raditya Jati, purtator de cuvant al agentiei, pentru AFP, relateaza Gulf News .Ploi abundente s-au abatut, joi seara, asupra provinciei Sumatra de Nord, provocand inundatii si deversari de noroi.Cel…