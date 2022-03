Dragoș Ungurenașu, de la Poli Iași a fost convocat în premieră la naționala U18 a României Pentru tanarul Dragoș Ungurenașu, fundașul central de doar 17 ani al Politehnicii Iași, anul 2022 a inceput perfect. Și cu siguranța puștiul din defensiva Iașiului iși va aminti toata viața de acest inceput de primavara. Dupa ce la sfarșitul lui februarie a debutat in Liga a 2-a, in meciul din Copou cu FC Brașov ( scor 1-1 ), in urma cu cateva zile juniorul ieșean a bifat o alta borna importanta in cariera: convocarea in premiera la naționala Under 18. Dragoș va participa cu naționala sub 18 ani la stagiul de pregatire din Turcia, in perioada 19-29 martie. Vestea i-a fost data de team-managerul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

