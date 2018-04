DRAGNEA, reacție întârziată: Coldea a citit, a spus niște pilde și a plecat „Eu in general nu ii cert pe colegii mei din Comisia SRI, nici macar pe președintele Manda, dar eu am ințeles ca acolo sunt audieri. La audieri nu te duci și citești și pleci. Aia nu e audiere. Ala e seminar unde cineva vine și citește hartiile, a dat mana și a plecat. Eventual mai spune și niște pilde.”, a spus Dragnea, la Parlament. Referitor la mesajul codat al lui Coldea potrivit caruia dușmanii au parte de un sfarșit tragic, ca celebrul personaj biblic Iuda, Dragnea spune ca nu-l intereseaza astfel de afirmații. „Iuda? Habar n-am la cine se refera și sincer sa fiu nici nu ma intereseaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

