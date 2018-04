Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va pleca, la mijlocul saptamanii viitoare, intr-o vizita oficiala in Israel, cu scopul de a discuta mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, au declarat surse politice pentru Adevarul. In sedinta de ieri a Executivului, George Ciamba, secretar de stat in MAE,…

- Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, numit consilier onorific al premierului Viorica Dancila, sustine, intr-un interviu pentru „Adevarul“, ca are o relatie apropiata cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, dar ca nu-i cunoaste pe consultantii evrei ai lui Liviu…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a exprimat intentia mutarii Ambasadei cehe din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa masuri similare adoptate de Statele Unite si Guatemala, desi Guvernul de la Praga nu este de acord, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…

- Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald Trump, citati de site-ul agentiei Associated Press. Astazi SUA confirma mutarea.

- Cel mai influent aliat al lui Liviu Dragnea este acuzat de coruptie. Prim-ministrul israelian va fi obligat sa demisioneze, anunta Haaertz, un important cotidian din Israel. Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, formatiune de centru-dreapta, a fost acuzat ca a luat mita de la mai multi…

- Vicepresedintele american Mike Pence a subliniat marti ca decizia controversata a SUA de a-si muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim reprezinta un "semn tangibil" al angajamentului lor fata de statul evreu, relateaza dpa. "Presedintele (american Donald) Trump a ordonat Departamentului…