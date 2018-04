Stiri pe aceeasi tema

- Seful PSD, Liviu Dragnea, reactioneaza dupa ce Occidentul a bombardat Siria. Liderul camerei Deputatilor este de acord cu actiunea aliatilor si spune ca folosirea armelor chimice este inacceptabila."Exprim solidaritatea cu aliații noștri SUA, Marea Britanie și Franța, care au raspuns, la 14…

- In urma cu cateva ore, in urma unui apel cu presedintele Frantei, premierul Regatului Unit, Theresa May a declarat ca Marea Britanie se va alatura Statelor Unite si Frantei intr-un atac strategic asupra mai multor depozite chimice din Siria, scrie The Guardian.

- Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Franța au lansat un atac asupra țintelor asociate cu capabilitați de arme chimice din Siria, potrivit Al Jazeera. Atacul a survenit la o saptamana dupa un atac in fortareața rebela Douma, unde se suspecteaza ca s-ar fi folosit arme chimice. Televiziunea…

- Prim-ministrul britanic Theresa May si presedintele American Donald Trump au cazut de acord ca regimul lui Bashar al-Assad a aratat un “comportament periculos” prin atacurile chimice recente, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului britanic. “Cei doi au cazut de acord ca este important ca folosirea…

- "Primul lucru la care trebuie sa ne uitam este de ce mai sunt folosite arme chimice in conditiile in care Rusia a fost garantul retragerii tuturor armelor chimice. Si astfel, in colaborare cu aliatii si partenerii nostri, din NATO si pana in Qatar si oriunde in lume, vom solutiona aceasta chestiune",…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a condamnat, duminica, atacul cu arme chimice din orasul sirian Douma si le-a cerut statelor occidentale sa reactioneze pentru tragerea la raspundere a regimului Bashar al-Assad, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Rusia a afirmat duminica ca regimul sirian nu a folosit arme chimice in timpul raidurilor sale asupra rebelilor din Douma, Ghouta de Est, contrar suspiciunilor Statelor Unite, relateaza AFP. Guvernul sirian a spus, duminica, ca este gata sa inceapa negocierile cu grupul rebel Jaish al-Islam.

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica.…